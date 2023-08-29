رئيس الجمهورية يؤكد أهمية عمل الشركات التركية بالعديد من القطاعات الاقتصادية

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، وزير التجارة التركي عمر بولات، بحضور وزير التجارة أثير الغريري".وأضاف انه "في مستهل اللقاء، نقل الوزير إلى الرئيس تحيات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، فيما حمل رشيد، الوزير تحياته وتمنياته إلى الرئيس أردوغان".وأكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد "أهمية تعزيز العلاقات التي تجمع البلدين في مختلف المجالات سيما الاقتصادية والتجارية والبيئية، وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة".وأشار رئيس الجمهورية إلى "ضرورة التعاون والتنسيق المتواصل خصوصا في مجال ملف المياه بما يعزز التفاهم، لافتا إلى أهمية الأمن والاستقرار للبلدين".كما أكد "أهمية عمل الشركات التركية في العديد من القطاعات الاقتصادية والتعاون في المجالات الصناعية خاصة في تأهيل المعامل والمصانع العراقية وتقوية التجارة بين البلدين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في العراق، موضحا أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وتحسين البنية التحتية والبدء في مشاريع الإعمار وتقديم الخدمات ذات الصلة بمتطلبات المواطنين".من جانبه، أعرب الوزير عمر بولات عن سعادته بلقاء رئيس الجمهورية، مؤكدا "حرص بلاده على توطيد أواصر العلاقات الثنائية مع العراق في مختلف المجالات والعمل على حل المسائل العالقة عبر الحوار".وأكد الوزير التركي "عزم بلاده على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي"، مبينا أن "العراق يشكل مركزا مهما في التجارة بالنسبة إلى تركيا".وأضاف أن "الفترة الأخيرة شهدت العديد من الاتصالات والزيارات لعدد من المسؤولين في كلا البلدين، مؤكدا بهذا الصدد أن مبعوث الرئيس التركي السيد فيصل أوغلو من المؤمل أن يقوم بزيارة إلى العراق قريبا".