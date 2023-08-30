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رئيس الجمهورية ومبعوث تركيا لشؤون المياه على طاولة واحدة.. هذه التفاصيل
سياسة
2023-08-30 | 06:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
615 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، خلال استقباله المبعوث الخاص الدائم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق لشؤون المياه فيصل إيراوغلو، تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها سيما في مجال التعاون المشترك في ملف المياه والعمل على تحديث التفاهمات والاتفاقيات المشتركة بهذا الخصوص.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل في قصر بغداد، المبعوث الخاص الدائم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق لشؤون المياه فيصل إيراوغلو يرافقه وفد رفيع المستوى من الخبراء والمستشارين المتخصصين في مجال المياه والسدود والري والزراعة والطاقة البيئية وحضره اللقاء وزيرا الموارد المائية عون ذياب عبد الله والبيئة نزار ئاميدي، نقل فيصل إيراوغلو تحيات وتقدير الرئيس رجب طيب أردوغان إلى رئيس الجمهورية الذي حمّله بالمقابل تحياته وتقديره إلى الرئيس أردوغان".
واكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد إن "العلاقات بين البلدين عميقة وتاريخية وان المشكلات المتعلقة بالوضع المائي ليست مستعصية او مستحيلة الحل وتحتاج إلى قرارات جدية تصب في مصلحة البلدين والعمل على تنفيذها".
وشدد على "أهمية تنمية وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها سيما في مجال التعاون المشترك في ملف المياه والعمل على تحديث التفاهمات والاتفاقيات المشتركة بهذا الخصوص وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين".
وأكد رشيد "أهمية تزويد العراق بالخطة التشغيلية وبيان الحد الأدنى من إطلاقات المياه التي تصل إلى حوضي دجلة والفرات"، مشددا على "ضرورة تبادل الملاحظات الفنية بين الجانبين لغرض الاتفاق على تفاهم نهائي مشترك"، منوها إلى أن "الحكومة العراقية تعمل بشكل مكثف من أجل تعزيز وتطوير وتحسين الإدارة المائية في عموم البلاد".
وبين ان "العالم أجمع، وخصوصا منطقة الشرق الأوسط تواجه أزمة مائية نتيجة ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها الخطيرة المتمثلة بالجفاف والتصحر"، مشيراً إلى أن "العراق يعاني من مشاكل حادة في هذا الخصوص فضلاً عن النقص الكبير في الأمطار والثلوج والتي أثّرت على مناحي الحياة والزراعة، موضحاً إن منابع الأنهار والروافد الداخلة إليه جميعها تأتي من دول الجوار".
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "العراق بصدد تقديم مجموعة مقترحات إلى الجانب التركي بخصوص مواجهة الأزمة المائية لغرض مناقشتها والاتفاق بشأنها والوصول إلى نتيجة نهائية قابلة للتنفيذ فيما يخص الحصص المائية".
من جانبه، أعرب اوغلو عن "سعادته بلقاء رئيس الجمهورية، مُثمنا طروحاته"، مشيراً إلى أن "بلاده تتطلع إلى التعاون الجدي المثمر في ملف المياه للوصول إلى تفاهمات إيجابية تخدم المصالح العليا للبلدين الجارين"، مؤكداً "تركيز الرئيس أردوغان على أهمية إيلاء اهتمام استثنائي بحاجات العراق من المياه".
كما قدم المبعوث الخاص للرئيس التركي تقريراً مفصلاً "للأعمال والمشاريع التي يمكن للجانب التركي القيام بها في مجال التعاون مع العراق في موضوع مواجهة أزمة المياه والتصحر وتطوير الإدارة المائية وطرق الري".
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