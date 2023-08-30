السوداني ودولة القانون النيابية يؤكدان ضرورة الإسراع في إقرار القوانين المقدّمة للبرلمان

السوداني ودولة القانون النيابية يشددان على ضرورة الإسراع في إقرار القوانين المقدّمة للبرلمان

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أعضاء مجلس النواب عن كتلة دولة القانون.

وجرى، خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع العامة في البلد، والبحث في المواضيع الخاصة ببرنامج الحكومة وأولوياتها الخاصة بتقديم الخدمات وتنفيذ الخطط والبرامج، التي من شأنها أن تعمل على الارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي، بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين.

كما جرى التأكيد على أهمية التكامل وتطابق الرؤى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وضرورة الإسراع في إقرار القوانين المقدّمة إلى مجلس النوّاب، لاسيما المتعلق منها بتسهيل مهمة الحكومة في الجانب الاستثماري والاقتصادي، أو التي تخص استكمال بناء مؤسسات الدولة.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

30-آب-2023