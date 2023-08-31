العراق وكوريا يوقعان إتفاقية اعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية من شرط الحصول على الفيزا

وقال الصحاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "العراق وكوريا عقدا الجولة الثالثة من المشاورات السياسية، حيث ترأس الاجتماع وكيل الوزارة للعلاقات الثنائيَّة محمد حسين بحر العلوم، ومن الجانب الكوريّ النائب الأول لوزير الخارجيَّة جانغ هو-جن".واضاف ان "الجانبين بحثا خلال المشاورات بشأن جملة من المواضيع السياسيَّة الإقليميَّة والدوليَّة مع التركيز على الجانب الاقتصاديّ وخصوصاً قطاع النفط والغاز والبنى التحتية وآليات التبادل المعرفي والتكنولوجي، فضلاً عن التباحث في إمكانيَّة التعاون في مجال الصناعات الدفاعيَّة والزراعة الذكيَّة وبناء القدرات".وأشار الى "الاتفاق على أهمّيَّة تعميق الشراكات الاقتصاديَّة بين البلدين عبر متابعة المواضيع المطروحة في جدول الأعمال مع الجهات القطاعيَّة ذات الصلة"، موضحا ان " المشاورات تخللت التوقيع على إتفاقيَّة اعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية من شرط الحصول على سمات الدخول بين البلدين".وتطرق الوكيل محمد حسين بحر العلوم إلى "أهمّيَّة الاستمرار في تبادل الزيارات الرسميَّة رفيعة المُستوى كونها تسهم في تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين جمهوريَّة العراق وجمهوريَّة كوريا"، موجها دعوة إلى "نظيره الكوري لزيارة بغداد في أقرب فرصة".