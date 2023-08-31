لا يتوانون عن قتلي.. الصدر يحذر من تنظيم منحرف ويدعو الى مقاطعته

وقال الصدر في بيان ورد لـ السومرية، ان "هناك تنظيم (منحرف عقائديا) يقوده كل من: المنحرف اياد موسى كاظم وعلي موسى كاظم وياس خضر البغدادي بل غيرهم ممن لف لفهم".وأضاف انه "فعلى كل من يدعي حبنا ال الصدر او الانتماء الى "التيار الصدري" مقاطعتهم وعدم التعاون معهم وعدم السماع لأراجيفهم واكاذيبهم وادعاءاتهم القرب من الامام المهدي ( عليه السلام)".وتابع الصدر: "فكلهم أصحاب أفكار منحرفة وهم دنيويون ماكرون فاسدون بل يجب ابلاغ الجهات المختصة عن اماكن تواجدهم فهم يضرون بالمذهب والدين ويهدمون اللحمة الوطنية".وأشار الى انه "ولتعلموا انهم اذو السيد الوالد في حياته كما هم الان يؤذونني ويريدون النيل مني ولا يتوانون عن قتلي بدعم داخلي وخارجي ولكن لا يجوز المساس بحياتهم وهم قد بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار وهم جند لأجندات داخلية وخارجية تدعم ما يمسى (أصحاب القضية) لعنهم الله بلعائنه".واختتم :"وكل من يتعاطف معهم فأنا براء منه الى يوم الدين".