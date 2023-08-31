السامرائي يناقش مع مرشحي العزم استعداداتهم لخوض الانتخابات

ناقش رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، الخميس، مع مرشحي التحالف ملف انتخابات مجالس المحافظات واستعداداتهم لخوض غمارها.

وقال التحالف في بيان، "التقى رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي بقائمة مرشحي التحالف في محافظة الانبار وناقش معهم ملف انتخابات مجالس المحافظات واستعدادات المرشحين لخوض غمارها".

واكد المرشحون بحسب البيان على "دعم خطوات التحالف وسعيه لتطبيق البرنامج الانتخابي المتفق عليه خصوصا ملف الاعمار في محافظة الانبار وبقية المحافظات المحررة".



واستعرض الحضور وفقاً للبيان "السبل الكفيلة لدعم البرنامج الحكومي وجهود مفوضية الانتخابات خلال المرحلة المقبلة".



ودعا رئيس التحالف جميع المرشحين الى ان "يكونوا قدوة حسنة في تمثيل جمهورهم تمثيلا حقيقيا يتناسب وحجم التحديات التي تشهدها محافظاتنا العزيزة".