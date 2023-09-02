حكومة كردستان توجه طلباً لبغداد وبارزاني يحذر من "تصعيد" كركوك

وقال رئيس حكومة الإقليم، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "نعرب بأشد العبارات عن إدانتنا لأعمال الشغب التي تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي في مدينة كركوك، كما ندين بشدة الهجمات التي نفذها الشوفينيون والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الكرد".ودعا، رئيس الوزراء الاتحادي إلى "التدخل الفوري للسيطرة على هذا الوضع غير المقبول، وحماية حياة المواطنين والمتظاهرين، مؤكداً على أهمية عدم السماح للأشخاص غير المسؤولين بتصعيد الوضع وتأزيمه وتعقيده أكثر مما هو عليه الآن".وأهاب، بالمواطنين الكرد "المضطهدين في كركوك ممارسة ضبط النفس والابتعاد عن العنف، كما نحث المواطنين العرب الأصليين والتركمان في كركوك على عدم السماح للغرباء بزعزعة استقرار المدينة وتعكير صفو التعايش بين مختلف المكونات".من جهته، قال مسعود بارزاني، إنه "منذ أيام يقطع مجموعة من قطاع الطرق و الغوغائيين طريق اربيل - كركوك بحجة منع عودة الحزب الديمقراطي الى مقاره ولا يسمحون للمواطنين بالتجول الطبيعي و صنعوا وضعا خطيرا وغير ملائم للغاية لاهالي كركوك".وأضاف "نحن أكدنا دائما على ان كركوك يجب ان تكون مثالا للتعايش بين مكوناته لكن هذه التصرفات اللاقانونية هي محاولة لنشر الفتنة وتقويض التعايش"، مبدياً "استغرابه من ان القوات الامنية والشرطة وخلال الأيام الماضية لم يحاولوا بأي طريقة منع هذا الشغب والتصرفات اللا قانونية بل وتم استخدام القوة اليوم ضد المتظاهرين الكرد في كركوك وتم سفك دم الشباب الكردي".واعتبر بارزاني "هذه التصرفات غير مقبولة ابدا وستكون لها نتائج سيئة وسفك دماء ابنائنا في كركوك سيكون له ثمن باهظ"، مطالباً رئيس وزراء الحكومة الاتحادية "بوضع حد لهذا الشغب وإنهاء هذا الظلم والتمييز والذي يستهدف بشكل مباشر التعايش والاستقرار في كركوك ومناطق اخرى".