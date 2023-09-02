"العزم" يدعو جميع أطراف كركوك الى الحوار وضبط النفس

دعا تحالف العزم، جميع الاطراف في محافظة كركوك الى تغليب المصلحة الوطنية العليا واعتماد لغة الحوار وضبط النفس.

وقال التحالف في بيان، "نتابع بقلقل بالغ مجريات الأحداث في محافظة كركوك والتصعيد الذي يهدد السلم المجتمعي في المحافظة".

وأضاف "دعوتنا مخلصة لجميع الاطراف لتغليب المصلحة الوطنية العليا واعتماد لغة الحوار وضبط النفس للوصول الى حلول مرضية للجميع".

وشهدت كركوك في وقت سابق من يوم السبت، توتراً أمنياً واحتكاكاً بين مجموعة متظاهرين والقوات الأمنية، دفع قيادة الشرطة الى فرض حظر للتجوال.