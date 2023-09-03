الناتو يقدم للسوداني التقرير النهائي لتقييمات تهديدات الأمن السيبراني في العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، صباح اليوم الأحد، قائد بعثة حلف شمال الأطلسي/ الناتو في العراق، الجنرال خوسيه انطونيو مارتينيز والوفد المرافق له.وأضاف البيان، انه "خلال اللقاء، جرى استعراض سير مهمة البعثة، وواقع التعاون مع القوات المسلحة العراقية في مجالي التدريب وتقديم المشورة، ونموّ القدرات الميدانية والفعّالة لقواتنا المسلحة بمختلف صنوفها، فضلاً عن عملياتها المستمرة لملاحقة فلول الإرهاب وبقاياه".كما قدمّت البعثة إلى السوداني التقرير النهائي لتقييمات تهديدات الأمن السبراني في العراق، وفقا للبيان.وبحسب البيان، عبّر رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لعمل البعثة، مؤكداً أن العراق ماضٍ في تطبيق ستراتيجية الأمن السبراني، التي أقرّت عام 2022 في المجلس الوزاري للأمن الوطني، كما شكّل لجنة عليا للأمن السبراني من أجل تنسيق وتكثيف الجهود بين مختلف الجهات المعنية.