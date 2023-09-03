بعد الأحداث الأخيرة.. اياد علاوي يقترح تأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك

وقال علاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "مؤسف ان تنزلق وتتصاعد الاوضاع في كركوك لتصل الى صدامات بين الاخوة ابناء الوطن الواحد، لتتجاوز على قيم التعايش بين شرائح الشعب العراقي والسلم الاجتماعي الذي نسعى جميعًا للحفاظ عليه".وتابع، "للأسف، كان من الواضح منذ مدة أن هذه الأحداث قد تطفو على السطح، ومنها ما يحصل في سنجار ايضا بسبب عدم وجود معالجة القضايا المعقدة والمحيطة بكركوك مبكرًا مما يشكل تهديدًا حقيقيًا للعراق ووحدته وأمان مواطنيه".وأكد علاوي، أن "كركوك هي مدينة عراقية متنوعة من ناحية الأعراق والثقافات، وأن سكانها، سواءً كانوا عربًا أو أكرادًا أو تركمانًا أو مسيحيين، عاشوا وتعايشوا سلميًا لفترة طويلة واستمرت هذه المدينة برفد جميع المحافظات بخيراتها الوفيرة من النفط والغاز".ودعا، بشدة "جميع الأطراف إلى التهدئة الفورية واللجوء إلى لغة الحوار والتفاوض وعلى الفرقاء المعنيين العمل بكل جدية واجتهاد لوقف التصعيد ومنع الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمدنيين الأبرياء"، كما دعا لـ"البدء بشكل عاجل بحوار وطني يشمل جميع الأطراف المعنية، ويهدف إلى إعادة الاستقرار والسلام ومنع المظاهر المسلحة في المدينة، باستثناء القوات الأمنية والشرطة".واقترح، "تأجيل أي انتخابات مجلس المحافظة في كركوك حتى تتحسن الأوضاع الأمنية والسياسية فيها"، مطالبا "الجميع الوقوف معًا من أجل العراق وتحقيق الاستقرار والوحدة والسلام في هذه الفترة الحرجة".