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البارزاني يصف قرار المحكمة الاتحادية بـ"المهزلة"
سياسة
2023-09-03 | 15:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
4,753 مشاهدة
وصف رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني، قرار المحكمة الاتحادية بشأن محافظة كركوك بـ"المهزلة".
وقال البارزاني في تغريدة على "تويتر"، إن "قرار المحكمة الفيدرالية اليوم هو مهزلة".
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، إيقاف قرار مجلس الوزراء بشأن إخلاء مقر قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، بناءً على دعوى مقامة من رئيس تحالف العروبة في كركوك وصفي العاصي.
وشهدت كركوك، أمس السبت، توتراً أمنياً واحتكاكاً بين مجموعة متظاهرين والقوات الأمنية، على خلفية قرار بإخلاء مقر للعمليات المشتركة وتسليمه للحزب الديمقراطي الكردستاني.
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