الاعرجي يؤكد من السليمانية على ضبط الحدود ومنع التهريب

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "التقى مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، في السليمانية رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، بحضور نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني".وأضاف: "تناول اللقاء، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، فضلا عن بحث ملف ضبط الحدود ومنع التهريب".وشدد الجانبان بحسب البيان على "أهمية تكاتف جميع القوى السياسية ودعم الحكومة في تنفيذ فقرات منهاجها الحكومي، والتأكيد إدامة التعاون والشراكة، لاسيما في الملفات ذات الاهتمام المشترك".