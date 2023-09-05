الصدر: زيارة الأربعين تمثل نفيراً دولياً عاماً ضد الفساد والرذيلة والتطبيع

وقال الصدر في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، إن "زيارة الأربعين والسير الى الامام الحسين (عليه السلام) بالمنظار الحديث: ــ فضائية ومذياع المذهب الجعفري الإثنى العشري بل للإسلام عامة.ـ موقع للتواصل الاجتماعي والديني والعقائدي (سوشيل ميديا) للإمام الحسين (عليه السلام).ـ دراما وتراجيديا صادقة بكل معنى الكلمة.. بأحدث إصدارتها والتي تكون من عمق الحدث الى أعماق القلوب.ادناه تكملة التدوينة: ـ