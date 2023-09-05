السوداني يصدر توجيها يخص القبول في الكليات والمعاهد العسكرية والأمنية

وذكر بيان للسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم عبد الحسن وجر ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أمر بإلغاء كافة الاستثناءات الخاصة بالقبول في الكليات والمعاهد العسكرية والأمنية من الضوابط المعمول بها ويعتمد التنافس حسب القانون والضوابط والمعايير ضماناً لتحقيق العدالة والمساواة بين المتقدمين".واشار الى أن "القائد العام أمر ايضا باعتماد أسماء المتقدمين الاحتياط للكليات والمعاهد العسكرية حسب أسبقيتهم بضوابط القبول لتعويض المستقيلين والمفصولين وفق القانون والضوابط المعمول بها"، لافتا الى أن "الامر تضمن ايضاً أن تتبنى الجهات الرقابية والتفتيشية وهيئة النزاهة الاتحادية تعقيب أي حالة تقع خارج ماورد بالفقرة (1) أعلاه".