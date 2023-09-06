السوداني يُعلن نجاح الزيارة الاربعينية ويوجه رسالة

وقال السوداني في تدوينة تابعتها السومرية نيوز: "من كربلاء البذل والعطاء والإباء والوحدة، نحيي جهود القوات الأمنية والوزارات وإدارات المحافظات والعتبات وأصحاب المواكب من المواطنين، التي أسهمت في إنجاح مراسم الزيارة الأربعينية، وضربت أروع الأمثلة في الكرم المنقطع النظير".وأضافت: "حيث احتضنت مدينة الحسين (ع) ملايين الزائرين من داخل البلد وخارجه".وأتم قوله: "حفظ الله العراق والعراقيين، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بالأمن والسلام والمحبة".