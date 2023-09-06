السوداني من كربلاء يواصل متابعة تنفيذ خطة الزيارة الأربعينية

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "يواصل من مدينة كربلاء المقدسة، متابعة تنفيذ الخطة الخدمية والأمنية المرافقة لزيارة استذكار أربعينية الإمام الحسين وصحبه (عليهم السلام)".وفي وقت سابق من يوم امس، وصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى محافظة كربلاء المقدسة، مشيراُ الى الزيارة تهدف للمتابعة والإشراف على الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية.