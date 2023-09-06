السوداني يقرر اسناد مهمة إدارة الزيارات المليونية إلى هيئة الحج والعمرة

وقال السوداني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بزيارة الاربعين، أنه "تقرر اسناد مهمة إدارة الزيارات المليونية إلى هيئة الحج والعمرة، برئاسة سامي المسعودي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت العتبة العباسية المقدسة، اعداد المشاركين في زيارة اربعينية الامام الحسين واصحابه (عليهم السلام).وذكرت العتبة في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، أن "عدد المشاركين بزيارة اربعينية الامام الحسين واصحابه (عليهم السلام) لعام 1445هـ بلغ 22.019.146 مليون زائر".وأضافت، أن "حصيلة الزائرين لهذه السنة تعد هي الأكثر منذ عام 2016".