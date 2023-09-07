جدول أعمال جلسة البرلمان الـ 12 من الفصل التشريعي الثاني

السومرية نيوز – سياسة



تنشر السومرية نيوز، اليوم الخميس 7 أيلول/سبتمبر 2023، جدول اعمال جلسة مجلس النواب الـ 12 من الفصل التشريعي الثاني - السنة التشريعية الثانية - الدورة الانتخابية الخامسة والتي من المقرر انعقادها يوم السبت 9 من الشهر الجاري.



جدول الاعمال ادناه: