الاعرجي: بغداد تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ بنود الاتفاق الأمني مع إيران

وقال الأعرجي في منشور على منصة "أكس" تابعته السومرية نيوز، ان "بغداد تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ بنود الاتفاق الأمني مع إيران".واضاف "نؤكد حرصنا الشديد على تعزيز العلاقات البلدين الجارين، بما يصب في مصالح بلدينا وشعبينا ويعزز أمن واستقرار المنطقة".