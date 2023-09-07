بارزاني: امتناع بغداد عن ارسال مستحقاتنا المالية انتهاك للاتفاقات الدستورية

وقال بارزاني في تغريدة له عبر "اكس" تويتر سابقاً وتابعته السومرية نيوز، ان "امتناع بغداد عن ارسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة العامة الاتحادية يعد انتهاكا للاتفاقات الدستورية ويلحق الضرر بمواطنينا ويقوض الثقة".ويعد ملف الموازنة و صرف المستحقات وعائدات النفط من ابرز الملفات الخلافية بين بغداد واربيل والتي سعت الحكومة المركزية و الإقليم الى تسويتها للخروج من الازمة.