البرلمان يؤجل انعقاد جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الثاني نصف ساعة

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "البرلمان أجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني".وفي وقت سابق، أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال جلسة البرلمان لليوم الحالي.الجدول ادناه: