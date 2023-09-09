مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان مجلس النواب عقد جلسته الاعتيادية من الـــدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثانية الفصـــل التشريعـــي الثاني الجلســـــة رقم (١٢) برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي".وأضافت، ان "عدد الحضور ١٨٢ نائبا".وفي وقت سابق اليوم أعلن مجلس النواب، عن تأجيل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.