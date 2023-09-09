جمع تواقيع نيابية لمقترح قانون الشهداء والجرحى والمغيبين والمبعدين قسرا بسبب التظاهرات (وثائق)

جمع عدد من اعضاء مجلس النواب، اليوم السبت، تواقيعا وتقدموا بطلب لتقديم مقترح قانون الشهداء والجرحى والمغيبين والمبعدين قسرا بسبب التظاهرات.





الوثائق ادناه:





وحصلت السومرية نيوز على وثائق لطلب عدد من النواب وتواقيعهم لتقديم مقترح قانون الشهداء والجرحى والمغيبين والمبعدين قسرا بسبب التظاهرات.الوثائق ادناه: