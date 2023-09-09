البرلمان يشكل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث كركوك الأخيرة

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب، قرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حول أحداث محافظة كركوك الأخيرة".وأضافت أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجه لجنة الأمن والدفاع بزيارة محافظة كركوك لتقصي الحقائق عن الأحداث التي وقعت فيها وعرض تقريرها على المجلس".