رئيس البرلمان يوجه باستضافة وزيري مالية الحكومة الاتحادية والإقليم

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس النواب وجه اللجنة المالية بإستضافة وزيري المالية للحكومة الاتحادية وكردستان فيما يتعلق بالايرادات النفطية والدفعات الممولة للإقليم".وفي وقت سابق، عقد مجلس النواب العراقي، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بحضور ١٨٢ نائباً".