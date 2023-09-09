العزم يعبر عن تضامنه مع الشعب المغربي بعد الزلزال

وذكر التحالف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بمشاعر الحزن والالم والمواساة نتابع بقلق بالغ انباء الاثار المدمرة للزلزال الذي ضرب بعض مدن المملكة المغربية".وأضاف: "نعبر عن تضامننا الكامل مع الشعب المغربي الشقيق سائلين الله تعالى ان يرحم الضحايا ويشافي الجرحى ويشد من ازر قيادة وحكومة المغرب لمواجهة هذه الكارثة وان يعينهم على تجاوزها".