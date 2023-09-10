الحلبوسي يبحث مع سفراء الاتحاد الاوروبي جملة ملفات

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل عدداً من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية من الاتحاد الأوروبي، إذ تناول اللقاء العلاقات التي تربط العراق ودول الاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات، منها ما يخص الاقتصاد والاستثمار وملف حقوق الإنسان، وبحث الأوضاع السياسية الدولية وفي المنطقة، فضلاً عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشتر"..وأكد الحلبوسي، خلال اللقاء، حرصَ مجلس النواب على "تعزيز أواصر العلاقات والتعاون بين العراق وأصدقائه في العالم، ودعمه الحكومةَ بهذا الصدد".من جانبهم، أشاد السفراء بـ"العلاقات الإيجابية بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي، معبرين عن استمرار دعم بلادهم للعراق في المجالات كافة لتحقيق أمنه واستقراره".