رئيس الجمهورية يشدد على أهمية فتح المقابر الجماعية

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الاخير " استقبل السيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد في قصر بغداد، ورئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي وعددا من المسؤولين في المؤسسة ووزارة الصحة، إلى ضرورة بذل الجهود في هذا الملف ومساعدة أهالي الضحايا في دفن رفات الشهداء خاصة من الكرد"، مشددا على "ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات المعنية بالشهداء في الحكومة الاتحادية وبين وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان من أجل إنصاف عوائل شهداء الأنفال وحلبجة ومنحهم الحقوق الكاملة".أكد رئيس الجمهورية "أهمية الإسراع في دفن رفات ضحايا المقابر الجماعية خاصة في إقليم كردستان والموجودة في دائرة الطب العدلي بعد استكمال الإجراءات الأصولية، وحسم هذا الملف الإنساني لكثير من العوائل العراقية".وأضاف أن "دفن رفات الشهداء واجب وطني وإنساني، وتكريم مثواهم يجب أن يتم على أكمل وجه ومنح ذوي الشهداء كافة الحقوق القانونية والمعنوية، وتلبية كافة متطلباتهم واحتياجاتهم".وشدد رئيس الجمهورية على "أهمية فتح المقابر الجماعية واستخراج جثامين الشهداء واتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك"، مؤكدا "استعداد على تقديم التسهيلات الممكنة لمعالجة هذا الملف وحسمه".كما جرى بحث التأخير في عمليات الفتح والتشييع حيث تقرر تولي السيدة الأولى مهمة المتابعة والإشراف على هذا الملف الإنساني المهم، وفقا للبيانواكد الجانبان على "الإسراع في تنفيذ التفاهمات الخاصة بتبادل الوثائق التي تؤرخ لحقبة تاريخية مهمة من نضال الشعوب والسياسات القمعية للأنظمة الدكتاتورية"، وناقشا "كثير من المسائل الأخرى وفي مقدمتها ضرورة حصول ذوي الشهداء على كافة الحقوق المنصوص عليها قانونا".من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بـ"لقاء رئيس الجمهورية، مُثمنين طروحاته وتأييدهم الكامل بضرورة رعاية ذوي الشهداء، وقدّموا شرحاً عن عمل مؤسسة الشهداء وباقي الدوائر ذات العلاقة في ما يخص ملف الشهداء في البلاد".وختم البيان ان "اللقاء حضره نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين فواز عبد العباس عبد الأمير".