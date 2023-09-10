بحضور حنون.. اجتماع نيابي للمضي بإجراء التعديلات الضرورية على قانون هيئة النزاهة

وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الاجتماع بحث آلية عمل هيئة النزاهة، والاطلاع على سير أعمالها وآخر نشاطاتها، وسبل تذليل العقبات التي تسهم في تعزيز دورها الرقابي، والتنسيق بين لجنة النزاهة النيابية والهيئة، بالإضافة إلى عدد من الملفات تناولها الاجتماعُ والتي تحتاج إلى متابعة من قبل الهيئة".كما ناقش الاجتماع أهمية المضي بإجراء تعديلات ضرورية على قانون هيئة النزاهة النافذ، الذي سيصل قريباً إلى مجلس النواب، والذي سيدعم إجراءات مكافحة الفساد ويدعم عمل الهيئة ويفعِّل أدواتها ويزيد من إمكانياتها في تنفيذ المهام الموكلة إليها، بحسب البيان.