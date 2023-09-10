البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة الغد

نشر مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، جدول اعمال جلسة يوم غد الاثنين والذي تضمن قراءة سبعة مشاريع قوانين.









وأضافت ان "الجلسة تبدأ الساعة الواحدة بعد الظهر".



جدول الاعمال ادناه:





ونشرت الدائرة الإعلامية جدول اعمال جلسة يوم غد الاثنين الذي تضمن القراءة الأولى والثانية لعدة مشاريع قوانين".وأضافت ان "الجلسة تبدأ الساعة الواحدة بعد الظهر".جدول الاعمال ادناه: