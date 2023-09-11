اجتماع نيابي مع لجنة الأمر الديواني بشأن الموازنة المالية



السومرية نيوز – سياسية



اجتمعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، مع لجنة الامر الديواني المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء للتفاوض والاجتماع مع ممثلي حكومة الاقليم لتنفيذ ومتابعة ماورد في قانون الموازنة الاتحادية لسنة .٢٠٢٣



وقال مراسل السومرية، إن "اللجنة المالية اجتمعت مع لجنة الامر الديواني المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للتفاوض والاجتماع مع ممثلي حكومة الاقليم لتنفيذ ومتابعة ماورد في قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢٣".