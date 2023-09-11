البرلمان يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب، قرر تأجيل انعقاد جلسته لمدة نصف ساعة".وأضاف البيان، أن "ذلك جاء لعدم اكتمال النصاب القانوني".ونشر مجلس النواب العراقي، جدول اعمال جلسة اليوم الاثنين والذي تضمن قراءة سبعة مشاريع قوانين.الجدول ادناه: