كردستان يُحدد موقفه من الاتفاق الأمني بين العراق وإيران

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كردستان، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "نيجيرفان بارزاني، استقبل سفير جمهورية إيران الإسلامية في العراق، محمد كاظم آل صادق، ووفداً مرافقاً له".وناقش الجانبان خلال اجتماع "سبل تعزيز علاقات إيران مع العراق وإقليم كردستان، والاتفاق الأمني بين العراق وإيران، وعلاقات أربيل – بغداد والحوار من أجل حل المشاكل العالقة بينهما".وأشار بارزاني، بحسب البيان، إلى "أهمية العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية بوصفها جارة مهمة لإقليم كردستان"، مشدداً على أن "إقليم كردستان ملتزم بالاتفاق الأمني بين العراق وإيران، ومطمئناً أنه "لن يسمح بظهور أي تهديد أمني لجمهورية إيران الإسلامية ينطلق من الاقليم ".من جهته، أكد سفير جمهورية إيران الإسلامية في العراق "أهمية علاقات بلاده مع العراق وإقليم كردستان، وعبر عن الشكر والتقدير لـ"رئيس إقليم كردستان على المساعدات والتسهيلات التي قدمها لنقل الزوار الإيرانيين في عاشورا وأربعينية الإمام الحسين".وبحث اللقاء ايضا "أوضاع المنطقة بصورة عامة إلى جانب مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين، شكل محوراً آخر للاجتماع".