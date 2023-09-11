مجلس النواب يعقد جلسته الاعتيادية

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة 13 من الدورة الانتخابية الخامسة للسنـة التشريعية الثانية - الفصـــل التشريعـــي الثاني".وأشار البيان إلى أن عدد الحضور هو 178 نائباً.