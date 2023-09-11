البرلمان يؤجل التصويت على مشروع قانون يخص الموظفين

وذكر بيان للدائرة ورد لـ السومرية نيوز، أن "البرلمان أجل التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٠".وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 178 نائباً.