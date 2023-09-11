مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم غد

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن مجلس النواب رفع جلسته الى يوم غد الثلاثاء.وخلال جلسة اليوم، أجل البرلمان التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم 47 لسنة 1990.وأنهى المجلس، القراءة الأولى لمشاريع قوانين الصحة النفسية، وتسجيل الولادات والوفيات، ومنح الموظف إجازة اعتيادية، بالإضافة إلى إنهاء تقرير ومناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب.