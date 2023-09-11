العراق يترأس اجتماعاً دولياً لاتفاقية حظر الذخائر العنقودية

وذكر بيان لوزارة الخارجية، ورد لـ السومرية نيوز، أن "الممثل الدائم لجمهوريَّة العراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ورئيس اجتماع الدول الأطراف الحادي عشر لاتفاقية حظر الذخائر العنقودية السفير عبدالكريم هاشم مصطفى، افتتح اجتماع الدول الأطراف الحادي عشر لاتفاقية حظر الذخائر العنقودية الذي ينعقد في جنيف برئاسة العراق للمدة من 11-2023/9/14، إذ تولى العراق رئاسة الاتفاقية منذ شهر أيلول من العام 2022، وسيستمر لغاية اليوم الأخير من اجتماع الدول الأطراف والذي سيوافق 2023/9/14".وقد شهد الاجتماع مشاركة ممثلي الدول الأطراف البالغ عددها 112 دولة والعديد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، الذين اشادوا في بياناتهم برئاسة العراق لجهودها في تعزيز ومتابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية وتحقيق عالميتها، وفق البيان.وفي هذا الصدد، أشار الممثل الدائم للعراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في بيان، إلى جهود العراق في تنفيذ أولويات رئاسته، ومنها ما يتعلق بتحقيق عالمية الاتفاقية، والتي أدت إلى نتائج إيجابية من خلال انضمام دولتين وهي كل من جمهورية نيجيريا الإتحادية وجمهورية جنوب السودان وكذلك تعيين مدير جديد لوحدة دعم التنفيذ للاتفاقية بإشراف رئاسة العراق.كما أعرب رئيس الاجتماع عن أسفه "بسبب لجوء عدد من الدول إلى استخدام ونقل الذخائر العنقودية في المعارك والصراعات، وذلك على الرغم من الدعم الدولي الواسع النطاق لهذه الاتفاقية المهمة، مجدداً التأكيد على موقف العراق الثابت والمتمثل في إدانة أي استخدام للذخائر العنقودية في أي مكان وفي أي زمان ومن قبل أي طرف".