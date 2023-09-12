"لا نحتاج لقوات قتالية".. وزير الخارجية يكشف للسومرية طبيعة التواجد النمساوي بالعراق

وقال حسين في حديث لـ السومرية نيوز، أن "الحكومة العراقية تتعامل مع القوات الأجنبية المتواجدة على أراضي البلد في إطار الاستشارة والتدريب مع اي طرف اجنبي لمكافحة الارهاب والجريمة والمخدرات".وأضاف: "لدينا قوات كافية ولا نحتاج لاي قوات اجنبية قتالية".وأشار حسين الى، أن "الحكومة النمساوية قررت ارسال عشرة عناصر الى العراق؛ لتقديم الاستشارة والتدريب".وقبل قليل، عقد وزير الخارجية، فؤاد الحسين، مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره النمساوي في العاصمة بغداد، فيما وقع الجانبين اتفاقية أمنية في مجال الأمن الداخلي بالعراق.