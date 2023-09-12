الصدر يرد على حملات التبرع الحاملة للعناوين الصدرية: كلهم كاذبون (وثيقة)

وقدم أحد المواطنين تساؤلاً الى زعيم التيار الصدري، مفاده: "كثرت المؤسسات والروابط والتجمعات والمعاهد والمشاريع وحملات المناشدة لجمع التبرعات واغلبها تحمل عناوين صدرية وتدعي وصلها بالنجف الاشرف وخدمتها تحت علمكم، فهل لنا معرفة من يمثلكم لنرجع اليه؟وبحسب وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، فإن الصدر قال رداً على التساؤل: "ليس لدينا وصل بهم.. كلهم كاذبون سارقون فاسدون ماكرون".وأضاف، أن "المخول الوحيد من قبلنا هم اللجنة المركزية".ادناه الوثيقة: ـ