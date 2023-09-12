رئيس مجلس القضاء يبحث مع وفد سعودي التعاون بين البلدين

السومرية نيوز – سياسة



بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله وفد مجلس الشورى السعودي، التعاون بين البلدين في المجال القضائي والقانوني.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل وفد مجلس الشورى السعودي برئاسة ابراهيم القناص رئيس لجنة الصداقة في المجلس وعدد من اعضاء المجلس وبحث معهم التعاون بين البلدين في المجال القضائي والقانوني".