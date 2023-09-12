زيدان والقانون النيابية يبحثان التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية

وذكر اعلام القضاء في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "زيدان استقبل وفد كتلة دولة القانون النيابية وبحث معهم التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية".وأضاف، أن "التعاون خص اقرار القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم بمختلف صورها".