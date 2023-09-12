العراق وتركيا يبحثان ملف المياه

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السفيرَ التركي لدى العراق السيد علي رضا كوناي".وأضاف: "بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في المجال الأمني والاقتصادي، وملف المياه وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".