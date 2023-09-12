بحضور وزيري الخارجية والموارد المائية.. مجلس النواب يُناقش أزمة المياه

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " مجلس النواب ناقش أزمة المياه بحضور وزيري الخارجية والموارد المائية".وأضافت: " مجلس النواب صوت على تحديد عدد مستشاري المجلس والبالغ عددهم ستة مستشارين".