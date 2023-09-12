ناقشت أزمة المياه.. مجلس النواب يرفع جلسته

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب قرر رفع جلسته".وخلال الجلسة، صوت البرلمان على إضافة فقرة على جدول اعماله لـ"تنظيم عمل المستشارين في المجلس"، وصوت على تحديد عدد مستشاري المجلس والبالغ عددهم 6 مستشارين.بعدها، باشر أعضاء مجلس النواب بمناقشة أزمة المياه بحضور وزراء الخارجية والموارد المائية والعدل.