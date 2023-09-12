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نائب: الجماعات المعارضة لإيران وتركيا موجودة في العراق بدعم حكومة الاقليم

سياسة

2023-09-12 | 15:13
نائب: الجماعات المعارضة لإيران وتركيا موجودة في العراق بدعم حكومة الاقليم
2,244 مشاهدة

أكد النائب يوسف الكلابي، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة المركزية سلمت حكومة إقليم كردستان 8 ترليون دينار، مبينا ان الجماعات المعارضة لإيران وتركيا موجودة في العراق بدعم من حكومة الإقليم.

وقال الكلابي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "بعض الأحزاب الكردية وقفت ضد قانون الادخار الاجباري وهناك معاناة كبيرة للشعب الكردي وسط بذخ النخبة الحاكمة في الإقليم، مؤكدا ان الحكومة الاتحادية أرسلت الى الإقليم اكثر من 8 ترليون دينار",

وأضاف: رسالتنا للشعب الكردي "هناك قيادات كردية تعرقل تنفيذ بنود الموازنة وتسليم مستحقات الإقليم ورواتب الموظفين وسط تلاعب القيادات الكردية "، موضحا ان "الطبقة الحاكمة في الإقليم تعيش الترف وسط معاناة المواطنين في الإقليم".

وأشار الكلابي الى ان "مسرور بارزاني هو من أسس للمخالفات من تصدير النفط خارج اطار الدولة بالإضافة الى مخالفات أخرى ولا يختلف عن باقي الطبقة الحاكمة ولدينا تحفظات كثيرة على عمله"، مبينا ان "القيادة الكردية لا تستطيع ان تتعامل مع عدالة توزيع قانون الموازنة لموارد وايرادات الدولة بحجة انهم لم ينتبهوا لبعض البنود في القانون".

وبين الكلابي ان "حكومة الإقليم تريد ان تعامل كدولة ولا تريد ان يحاسبها احد، ولا يفهمون ان الموازنة تخطيطية ويجب ان تكون مدروسة ولكن الإقليم يريد ان يستلم كامل المبالغ ولا يسلم حسابات ختامية"، موضحا ان "ديوان الرقابة المالية الاتحادي ثبت اكثر من 12 ملاحظة على قطاع النفط في الإقليم".

ولفت الى انه "بالنسبة لمحافظة كركوك فان أهالي المحافظة من السنة والتركمان لا يريدون ان يتسلم الحزب الديمقراطي لمقر العمليات المشتركة، وان تحليلي للأوضاع هو ان الحزب الديمقراطي أراد ان يفتعل مشكلة للتغطية عل فشله في إدارة الإقليم وتحديدا خلال ولاية مسرور بارزاني وهناك شكاوى كثيرة ضد هذه الحكومة".

اوضح الكلابي ان "الجماعات المسلحة المعارضة لإيران والجماعات الكردية المعارضة لتركيا موجودة في العراق برعاية حكومة الإقليم ولديها الامكانية للسيطرة على الحدود لو لم تكن هي من تدعم هذه الجماعات".

وأشار الى ان "مشكلة سعر صرف الدولار مقابل الدينار هي ان هناك سعر رسمي سوق سوداء وليس هناك سوق موازي وهناك سعر رسمي يباع وفق الضوابط والمصارف الاهلية تستطيع ان تحول أي مبلغ عبر المنصة بمعنى انها ستكون مراقبة وهناك تحويلات كبيرة من مليون فما فوق وهذا عبر الطرق الصحيحة وهناك صغار التجار التي تتراوح تعاملاتهم بين 100 و250 الف دولار والشراء عبر المنصة يعرقل عملهم ما يدفعهم الى السوق السوداء ومبدأ العرض والطلب هو من نشط السوق السوداء".

وشدد الكلابي ان "الجنة المالية البرلمانية ترى ان سعر صرف الدولار معركة مع الفاسدين من اجل تحقيق التوازن في السوق"، مؤكدا ان "الدولار مستحيل ان يصل الى مبلغ 200 الف دينار مقابل ال100 دولار وان الحكومة لديها مخزون كبير من الدولار وتستطيع ان تضخ الدولار في السوق في الوقت المناسب وان الأيام القادمة ستشهد عمليات نوعية ضد مافيات تهريب العملة".

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