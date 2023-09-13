العراق وأمريكا يبحثان الاجراءات المتخذة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المحافظ علي محسن العلاق، استقبل مساعدة وزير الخزانة الأمريكية، إلزابيث روزنبرغ والوفد المرافق لها"، مبيناً أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومناقشة الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".وأشار الى "تأكيد استمرار الدعم المقدم من قبل الخزانة الأمريكية والجهود المشتركة لتعزيز الشفافية والنزاهة وتطبيق تعليمات الامتثال الدولية في النظام المصرفي العراقي".وناقش الطرفان "متابعة مخرجات ونتائج الاجتماعات السابقة بين البنك المركزي العراقي من جهة، ووزارة الخزانة الامريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي من جهة اخرى، فضلاً عن امكانية تقديم الدعم الفني في مجال تمويل التجارة الخارجية عبر القنوات المصرفية الرصينية بآلياتٍ تُمكّن تمويل التجارة الخارجية المشروعة، بعملات مختلفة منها (اليورو، اليوان الصيني، والدرهم الإماراتي)، كذلك تنظيم حركة التجارة مع الجمهورية التركية".وثمّنت وزارة الخزانة الامريكية، "جهود وخطوات البنك المركزي العراقي بالتعاقد مع شركات التدقيق الدولية لضمان دقة الإجراءات وشفافيتها".