العراق يُعلن نزع السلاح من المجاميع الموجودة على الحدود الإيرانية

وقال حسين خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الإيراني، وتابعته السومرية نيوز، إن "الدستور العراقي يؤكد عدم إفساح المجال أمام أي مجموعة لشنّ هجمات على دول أخرى".وأضاف: "تحدثنا إلى الاتفاق الأمني بين العراق وإيران"، مؤكداً: "تم نزع السلاح من المجاميع الموجودة على الحدود العراقية الإيرانية".ولفت وزير الخارجية الى، أن "العلاقات بين العراق وإيران جيدة"، مستدركاً بالقول: "لدينا وسائل متعددة لحل الخلافات".ودعا حسين، الدول، الى "تبني قرارات تمنع التعدي على الكتب المقدسة".وفي وقت سابق من اليوم، وصل وزير الخارجية فؤاد حسين، إلى طهران في زيارة رسمية للقاء المسؤولين الإيرانيين.