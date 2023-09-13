بالوثائق.. سؤال برلماني لمحافظ النجف

كشفت وثائق موقعة باسم النائب حميد الشبلاوي تتضمن سؤالاً برلمانياً لمحافظ النجف ماجد الوائلي.

ويتضمن السؤال بحسب الوثائق الذي تلقت السومرية نيوز نسخة منها، الاستفسار عن منسوب الى مكتب المحافظ وقيامه بالسفر خارج العراق أكثر من مرة.

أدناه نص الوثائق..