السوداني: الحكومة حريصة على تطوير العلاقات مع الإمارات بجميع المجالات

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني استقبل، وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر"، مبيناً ان "اللقاء شهد التباحث في سبل التعاون، وتعزيز مجالات الشراكة بين العراق والإمارات العربية المتحدة".وبحسب البيان، أكد السوداني "انتهاج الحكومة سياسة التكامل الاقتصادي مع الدولة الشقيقة والصديقة؛ كونها تمثل المدخل الأساس للاستقرار في المنطقة".وبيّن رئيس الوزراء، "انفتاح العراق على الشركات ورجال الأعمال الإماراتيين للعمل داخل البلد"، مشدداً على "حرص الحكومة في تطوير العلاقات مع الإمارات بجميع المجالات، ولاسيما المتعلق منها بالجانب الاقتصادي والاستثماري والتنموي".من جانبه، نقل الوزير الإماراتي إلى "رئيس مجلس الوزراء تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، معرباً عن سعادة بلاده بـ"عقد اجتماعات اللجنة المشتركة في بغداد"، مؤكداً "دعم بلاده مشاريع التنمية والاستثمار في العراق".