أول تعليق من مسرور بارزاني بعد وصوله الى بغداد

السومرية نيوز – سياسة



ابدى رئيس حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس 14 ايلول/سبتمبر 2023، موقفاً بعد وصوله الى العاصمة بغداد، فيما تأمل إيجاد حلولاً للمشاكل العالقة.



وقال بارزاني في تدوينة تابعتها السومرية نيوز: "أنا في بغداد اليوم لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الاتحادي ورئيسي الجمهورية ومجلس النواب وعدد من زعماء القوى السياسية".



وأضاف، أن "المحادثات ستعقد للتأكيد على ضمان حماية الحقوق الدستورية لمواطني إقليم كردستان"، مستدركا بالقول: "نأمل ان نجد حلولاً للمشاكل العالقة".



وفي وقت سابق من اليوم، استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وفد كردي رفيع برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ونائب رئيس حكومة الإقليم، قباد طالباني، والوفد المرافق لهما". وفي وقت سابق من اليوم، استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وفد كردي رفيع برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ونائب رئيس حكومة الإقليم، قباد طالباني، والوفد المرافق لهما".



ووصل وفد حكومي كردي رفيع برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك لأجراء محادثات مع الحكومة المركزية حول عدة ملفات "عالقة" بين الطرفين.



وذكر مصدر سياسي للسومرية نيوز، ان "الوفد الحكومة الكردي وصل إلى العاصمة بغداد، لحل المشاكل المتعلقة بإرسال استحقاقات إقليم كردستان من الموازنة العامة. ووصل وفد حكومي كردي رفيع برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك لأجراء محادثات مع الحكومة المركزية حول عدة ملفات "عالقة" بين الطرفين.وذكر مصدر سياسي للسومرية نيوز، ان "الوفد الحكومة الكردي وصل إلى العاصمة بغداد، لحل المشاكل المتعلقة بإرسال استحقاقات إقليم كردستان من الموازنة العامة.

ويرأس الوفد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ويضم الوفد نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني ووزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، وفقاً للمصدر.

وبعدها، أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورامي ان الوفد الكردي برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني سيعقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادي.



وقال هورامي ان "إقليم كردستان يعتزم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية وأن يحصل شعب إقليم كردستان كغيره من مناطق العراق على حقوقه المالية بما فيها الرواتب"، مشيرا الى ان "حكومة إقليم كردستان ملتزمة بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومة الاتحادية، وزيارة رئيس الوزراء ونائبه والوفد الحكومي، تأتي بهدف حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية من خلال تنفيذ الاتفاقيات، وخاصة تنفيذ قانون الموازنة".



وأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أمس الاربعاء 13 أيلول/سبتمبر 2023، عزمه زيارة العاصمة بغداد، لمحاولة حل المشاكل العالقة بشكلٍ سلمي.

وأعاد التصعيد الأخير والتصريحات المتبادلة بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان بشأن الاتفاقات السياسية التي كانت أساساً لتشكيل حكومة محمد شياع السوداني، المخاوف من دخول البلاد أزمة جديدة، وبينما اتهمت حكومة أربيل بغداد بـ"انتهاك الاتفاقات"، مطالبةً بإرسال مستحقاتها المالية، ردّت حكومة السوداني بتأكيد إيفائها بالالتزامات.

وتعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل إحدى أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، ومن أبرز تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة هي مرتبات موظفي الإقليم، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم، وغيرها.